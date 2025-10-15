В Москве пройдет Таврический инвестиционно-экономический форум

Международный Таврический инвестиционно-экономический форум, посвященный социально-экономическому потенциалу и развитию новых регионов, пройдет 5-6 декабря в Москве на площадке Дома Союзов. Форум соберет более тысячи участников, среди которых инвесторы, бизнесмены и представители власти, написал NEWS.ru .

Мероприятие направлено на обсуждение экономических перспектив регионов, выявление инвестиционных возможностей и развитие инфраструктуры. Организаторы ожидают, что итоги форума дадут импульс развитию новых территорий и откроют перспективы для совместных проектов и партнерских соглашений.

Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова подчеркнула важность форума, отметив, что он направлен на восстановление исторических территорий и улучшение качества жизни граждан.