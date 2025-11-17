В Москве обсудили инструменты противодействия информационной агрессии Запада

В понедельник, 17 ноября, в комитете Совета Федерации по международным делам состоялся круглый стол «Инструменты противодействия информационной агрессии Запада против Российской Федерации». Участники дискуссии обсудили стратегию западной дезинформационной борьбы с Россией.

В мероприятии приняли участие официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк, вице-президент Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) Даниил Бисслингер и эксперт GFCN Тимофей Ви.

По словам Ви, стратегию Запада можно охарактеризовать по трем направлениям. Во-первых, используется мультифронтальный подход, когда один нарратив упаковывается в самые разные форматы.

Во-вторых, применяется централизованное управление, где действия участников системы хорошо синхронизированы.

«И третий — диверсифицированные источники финансирования, которые позволяют сделать эту систему одновременно устойчивой и эффективной», — сказал эксперт.

На круглом столе отметили, что проблема зловредных информационных вбросов имеет глобальный характер и угрожает нормальному функционированию организаций, обществ и целых государственных систем.

«Перед нами стоит задача не просто реагировать на фейки, а создать долгосрочную систему международного сотрудничества в этой сфере, обучения пользователей и экспертов, многосторонней независимой проверки информации», — подчеркнул Бисслингер.