В Москве начали строительство семейного дома
В Москве начали строительство семейного дома. Благотворительный фонд «Семья вместе» возведет его для родителей, приехавших в столицу с детьми на длительное лечение.
Одновременно в здании смогут разместиться 26 семей, а за год — более 1500. Проживание в нем будет бесплатным. Площадь составит 1500 квадратных метров. На территории появятся спальни, гостиная, игровая комната, столовая, кухня и другие необходимые помещения. На первом этаже смогут проживать родители детей с ограниченными возможностями.
«Невозможно переоценить роль совместного нахождения родителей с детьми не только в условиях палаты, в условиях стационара, а самое главное — в комфортных условиях, приближенных к домашней обстановке», — заявил главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
Поселиться в доме смогут в первую очередь семьи, приехавшие издалека, малообеспеченные, многодетные или неполные. Ежегодные расходы на содержание составят около 20 миллионов рублей.
«Мы долго трудились над тем, чтобы спланировать максимально комфортные условия для будущих маленьких подопечных и их родителей. Благодаря дому родители смогут не переживать из-за разлуки и посвятить свое время ребенку, окружив его любовью и заботой», — рассказала гендиректор фонда Екатерина Мыслицкая.
Завершить строительные работы планируют к концу следующего года. Такой же дом уже есть в Казани. За 11 лет в нем получили поддержку свыше 17,5 тысячи семей.