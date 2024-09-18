В Москве начали строительство семейного дома. Благотворительный фонд «Семья вместе» возведет его для родителей, приехавших в столицу с детьми на длительное лечение.

Одновременно в здании смогут разместиться 26 семей, а за год — более 1500. Проживание в нем будет бесплатным. Площадь составит 1500 квадратных метров. На территории появятся спальни, гостиная, игровая комната, столовая, кухня и другие необходимые помещения. На первом этаже смогут проживать родители детей с ограниченными возможностями.

«Невозможно переоценить роль совместного нахождения родителей с детьми не только в условиях палаты, в условиях стационара, а самое главное — в комфортных условиях, приближенных к домашней обстановке», — заявил главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.