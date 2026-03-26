В Московском районе Петербурга введут ограничения движения из-за забега

В Санкт-Петербурге в связи с проведением всероссийских соревнований по легкой атлетике «Скоростная десятка» будут введены временные ограничения движения транспорта 29 марта. Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов, написал «Петроград» .

Согласно сообщению пресс-службы комитета по транспорту в мессенджере Мах, в воскресенье, 29 марта, в Петербурге пройдет забег по легкой атлетике. Для обеспечения безопасности участников будет ограничено движение транспорта.

С 00:00 до 23:59 на некоторых улицах в Московском районе будет запрещена остановка транспорта. Ограничения затронут проспект Юрия Гагарина (от Кузнецовской улицы до Бассейной), Бассейную улицу (от проспекта Гагарина до проспекта Космонавтов), проспект Космонавтов (от Бассейной до Кузнецовской) и Кузнецовскую улицу (от проспекта Космонавтов до проспекта Гагарина).

Дополнительно с 07:00 до 11:30 будет полностью перекрыт проспект Юрия Гагарина (от Бассейной улицы до Кузнецовской) и проспект Космонавтов (от Кузнецовской до Бассейной). Также будут введены ограничения движения по отдельным направлениям: по Бассейной улице — в сторону проспекта Юрия Гагарина, по Кузнецовской улице — в сторону проспекта Космонавтов.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом вводимых ограничений.