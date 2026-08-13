В Московском районе Петербурга построят путепровод через железную дорогу

На южной окраине Санкт-Петербурга в Московском районе началось строительство нового путепровода. Он будет проходить над железной дорогой и станет продолжением Порховской улицы, пишет «Петроград» .

Как сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, сооружение войдет в состав двухуровневой развязки и заменит железнодорожный переезд. Сейчас специалисты занимаются строительством опор конструкции, прокладывают канализацию для дождевой воды и собирают пролетные установки.

Для проведения работ были перестроены сети водоотведения и водоснабжения. Сейчас продолжается процесс по изменению сетей связи, газо- и электроснабжения, а также железнодорожной коммуникации.

Длина путепровода составит 1,48 км. Для транспорта будет от двух до четырех полос движения, для пешеходов — тротуар шириной до трех метров. Также будет обустроена велодорожка. Площадь благоустраиваемой территории составит 15 тысяч квадратных метров.