В Московском районе Петербурга откроется современный ветеринарный центр

В этом году в Московском районе Санкт-Петербурга откроется новый многопрофильный ветеринарный центр. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщил начальник петербургского управления ветеринарии Юрий Андреев.

Новое учреждение будет представлять собой комплекс лабораторной диагностики и повышения квалификации федерального уровня. Уже в ближайшее время центр примет 21-й международный научно-практический «Балтийский форум ветеринарной медицины и продовольственной безопасности».

Юрий Андреев сообщил, что на форуме ожидается более тысячи гостей, в том числе ученые из разных областей. Форум будет насыщен секциями и мастер-классами.

Глава управления также отметил, что число бездомных животных в Петербурге остается на историческом минимуме. Большинство из них безопасны для горожан, так как стерилизованы и чипированы. Однако проблема все еще не решена из-за безответственного отношения владельцев, которые продолжают выбрасывать питомцев на улицу. Основную нагрузку по спасению таких животных сейчас берут на себя 19 общественных приютов, которым город оказывает поддержку.