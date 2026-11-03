В морском порту Петербурга в партии семян чиа нашли опасный карантинный сорняк

В морском порту Санкт-Петербурга сотрудники Россельхознадзора нашли в партии семян чиа из Парагвая опасный карантинный сорняк. Выпуск зараженной продукции на территорию России запретили. Об этом сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты ведомства проводили карантинный фитосанитарный контроль партии продовольственных семян чиа из Парагвая. В ходе проверки они обнаружили семена растения, схожие по морфологическим признакам с карантинным объектом из Единого перечня карантинных объектов ЕАЭС. Лабораторные исследования показали, что продукция заражена опасным карантинным сорняком — чередой дваждыперистой.

В итоге ввоз 21 тонны зараженных семян чиа на территорию России запретили. Представители ведомства добавили, что это второй с начала 2026 года случай, когда сорное растение выявили в партии такой продукции.