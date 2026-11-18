Выживаемость новорожденных весом меньше одного килограмма в Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) сегодня составляет 86%. Об этом Zvezdanews сообщили в пресс-службе центра.

По данным МОПЦ, в реанимации используют инкубаторы с контролем температуры и влажности воздуха, там мониторят жизненные функции малышей. Самая маленькая пациентка в Московской области в этом году — девочка весом 367 граммов, ее выходили и выписали.

Заведующая реанимационно-консультативным центром новорожденных МОПЦ Александра Поволоцкая рассказала, что новейшее оборудование по стабилизации сердечной деятельности, становлению функции желудочно-кишечного тракта и искусственной вентиляции легких помещается в кувезе. В экстренной ситуации его загружают в машину скорой помощи для транспортировки ребенка.

Главный врач МОПЦ Ольга Серова отметила, что в Подмосковье ежегодно более 3,5 тыс. детей рождаются раньше срока, из них около 250 — весом меньше одного килограмма. В центре работает школа мам, для консультаций привлекаются родители, оказавшиеся в схожей ситуации.