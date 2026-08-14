В модернизацию Новгородского завода стекловолокна вложат 950 млн рублей

Губернатор Новгородской области Александр Дронов анонсировал масштабную инвестпрограмму для местного завода стекловолокна. Новый собственник предприятия, концерн «Компенз», направит на переоснащение производства 950 миллионов рублей, сообщил сайт «Государственные новости» .

Инвестпроект рассчитан на три года. Финансирование будет поэтапным: 50 миллионов рублей выделят до конца текущего года, а основную сумму в 900 миллионов — начиная с 2027 года.

Новый владелец сохранил весь коллектив из 90 человек, включая специалистов, работающих на производстве с 1970-х годов. После завершения модернизации в 2027 году предприятие планирует создать еще 110 рабочих мест.

Завод выпускает материалы для машиностроения, энергетики и строительства. По словам губернатора, власти региона окажут предприятию поддержку в реализации планов.

Проект соответствует целям национального проекта президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».