В Минздраве сообщили, что на перекуры уходят примерно 17 рабочих дней в году

Курение ухудшает здоровье работников и сказывается на их эффективности, что приводит к экономическим потерям для компаний. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина в беседе с Life.ru .

По ее словам, сотрудник, имеющий вредную привычку, может тратить до 30 минут в день на перекур, что эквивалентно 17 рабочим дням в году.

«Исследования показывают, что курение связано с понижением физической выносливости и повышением риска респираторных заболеваний даже молодых работников», — отметила эксперт.

Она также добавила, для борьбы с курением нужны корпоративные программы здоровья, например консультации и образовательные инициативы.