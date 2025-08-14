В Минздраве Самарской области рассказали, что людям с ишемией запрещено быть донорами крови

В Минздраве Самарской области предоставили информацию о людях, которым запрещено быть донорами крови. Существует список диагнозов, наличие которых у человека исключает возможность донорства, сообщил сайт sovainfo.ru .

Так, среди них: ишемия, аневризма сосудов головного мозга, инфаркт миокарда, инсульт, гипертония, сердечная недостаточность, пороки сердца и другие поражения сердечно-сосудистой системы.

Донорство с такими заболеваниями может привести к обострению состояния и вызвать приступы стенокардии, аритмию, ухудшение кровотока и даже развитие инфаркта, написало ИА МариМедиа.

Специалисты Минздрава рекомендуют всем желающим вступить в ряды доноров сначала проконсультироваться с врачом. Нужно сообщить ему точную информацию о состоянии здоровья и при необходимости пройти медицинское обследование.