В Минздраве отметили популярность партнерских родов в Тульской области

В 2025 году в Тульском областном перинатальном центре доля партнерских родов с участием отцов составила около 43% от общего числа. Об этом сообщила «ТСН24» .

По данным Министерства здравоохранения, такая услуга становится все более популярной среди жителей области и предоставляется бесплатно по полису ОМС.

Для того чтобы отец мог присутствовать на родах, ему необходимо иметь при себе результаты рентгенографии или флюорографии грудной клетки, сделанные не более года назад, а также отрицательные анализы крови на ВИЧ, RW, HBs Ag и HCV. Кроме того, потребуется чистый комплект сменной одежды: брюки, футболка, тапочки, медицинская маска и одноразовая шапочка.