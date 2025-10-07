В Минздраве отметили, что беременность положительно влияет продолжительность жизни женщины

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина заявила, что беременность положительно влияет на здоровье и продолжительность жизни женщины. Матери нескольких детей в среднем живут дольше бездетных. Об этом сообщил Life.ru .

Эксперт подчеркнула, что исследования выявили связь между количеством детей и долголетием. Это может быть связано с воздействием клеток ребенка на организм матери.

«Клетки ребенка оказывают восстанавливающий, регенерирующий эффект на организм матери во время беременности, сохраняя его на многие годы вперед», — сказала Долгушина.

Однако для положительного эффекта необходима подготовка к зачатию. Специалист призвала женщин проходить прегравидарную подготовку, которая включает обследование у гинеколога и терапевта, отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, нормализацию режима дня и физические нагрузки.