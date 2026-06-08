В Минтрансе не подтвердили запрет на перевозку пауэрбанков в самолетах

В России не планируют вводить запрет на перевозку пауэрбанков в самолетах, однако пассажирам необходимо соблюдать определенные правила их провоза. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин в интервью радио «Комсомольская правда» .

«Провозить мы их запрещать не будем, но они должны быть сертифицированными, их должно быть не более двух, их нельзя заряжать во время полета и подзаряжать от них технику тоже нельзя», — сказал он.

Министр подчеркнул, что сейчас часто возникают случаи возгорания пауэрбанков на борту самолетов, однако полного запрета на их перевозку не должно быть.

Ранее начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Москве Александр Бобров рассказал, что делать при возгорании телефона или пауэрбанка. По его словам, первым делом следует обесточить устройство.