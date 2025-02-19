В Минстрое предложили ввести единую платежку за ЖКУ

В России нужно сделать единый документ для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин, его слова привело РИА «Новости» .

В ходе заседания обсуждалось, как на собираемость платежей за ЖКУ влияет прямой договор с поставщиками ресурсов, когда сбор средств осуществляет не управляющая организация, а сами поставщики по отдельности.

«Личное мое мнение: должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств, и не должно быть прямых договоров», — подчеркнул Файзуллин.

Прежде идею внедрения единой платежки за ЖКУ Минстрой уже предлагал в виде электронного платежного документа, который будут формироваться в ГИС ЖКХ.

Ранее стало известно, что с марта этого года все жители многоквартирных домов будут оплачивать отопление по-новому.