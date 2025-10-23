В Минпросвещения уточнили, что отдельного ЕГЭ по курсу «Духовно-нравственная культура России» не планируется

В Министерстве просвещения России уточнили, что с 1 сентября 2026 года в учебный план общеобразовательных школ включен новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Главная цель курса — развить у школьников ценностно-мировоззренческое сознание, ознакомить их с историческими, культурными и духовными основами России, написал RT.

В ведомстве подчеркнули, что знания и навыки, полученные в рамках этого курса, будут дополнять и углублять изучение таких предметов, как история, обществознание и литература, которые включены в перечень предметов Единого государственного экзамена. Предполагается, что учащиеся смогут лучше понимать и анализировать исторические процессы и культурные феномены, что повысит их результаты на экзаменах.

Однако Министерство просветительства отдельно указало, что отдельный экзамен по новому предмету проводиться не будет. Курс предназначен для обогащения общего кругозора и формирования ценностных ориентиров, а не для дополнительной экзаменационной нагрузки.