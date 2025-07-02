В Министерстве природных ресурсов и экологии рассказали о восстановлении численности амурского тигра

Популяция амурского тигра в России больше не находится под угрозой исчезновения. Сейчас в стране насчитывается 750 особей. Заместитель директора информационно-аналитического центра охотконтроля при Министерстве природных ресурсов и экологии Алексей Вайсман рассказал КомсаNews , что необходимо для сохранения популяции хищника в будущем.

«Амурского тигра действительно спасли. Численность его в этом ареале восстановлена. Дальше надо соблюдать ее», — подтвердил Вайсман.

По его словам, сегодня основная угроза — африканская чума свиней, которая не дает увеличиваться популяции кабана. Кабан — основная пища для тигра.

«Кабан очень быстро плодится, это такое очень насыщенное жирами мясо, сытное, поэтому тигрицы и рожали хорошо, и выкармливались, и уровень выживания потомства был высокий», — отметил Вайсман.

Хотя тигры могут охотиться и на других копытных — косулю, пятнистого оленя, изюбря, — у этих животных есть недостатки как кормовой базы: не такая большая численность, не столь быстро восстанавливаемая популяция. Кроме того, их калорийность ниже, чем у кабана, а энергетические затраты тигра на то, чтобы поймать оленя, выше.