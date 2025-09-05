Фондовый рынок назвали перспективным направлением для инвестиций в Минфине

В последние годы россияне привыкли зарабатывать на своих сбережениях благодаря высоким ставкам по вкладам. На счетах граждан скопились значительные суммы, и теперь возникает вопрос: куда лучше вложить эти деньги? Заместитель министра финансов России Иван Чебесков в беседе с KP.RU подчеркнул, что фондовый рынок становится оптимальным выбором для долгосрочных инвестиций.

«С точки зрения долгосрочных планов фондовый рынок — наилучший инструмент для вложения денег. Он дает возможность на длинных сроках обогнать инфляцию и ставки по депозитам», — сказал Чебесков в интервью.

По словам замминистра, высокие ставки по вкладам приучили россиян зарабатывать на своих деньгах, но ставки постепенно будут снижаться. В такой ситуации фондовый рынок открывает больше возможностей для роста капитала.