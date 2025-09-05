В Минфине сообщили о создании детской программы долгосрочных сбережений

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков поделился планами по разработке новых финансовых инструментов для поддержки российских семей. В интервью KP.RU Чебесков рассказал, что Минфин работает над созданием линейки финансовых инструментов, которые помогут семьям улучшить свое финансовое положение.

«Нам не хватает инструментов для сбережения в пользу детей. Это нам исторически близко. Такие инвестиции пользовались спросом еще в советское время. Да и международный опыт это подтверждает. Поэтому стоит задача создать линейку семейных инструментов», — подчеркнул заместитель министра.

Среди разрабатываемых инструментов — детская программа долгосрочных сбережений (ПДС), детское страхование и программа доверительного управления. На все эти продукты, по словам Чебескова, президент России Владимир Путин поручил предусмотреть повышенный налоговый вычет — до миллиона рублей.