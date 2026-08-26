В Доме приемов МИД России наградили лауреатов V конкурса «Архитектура дипломатии». В этом году мероприятие собрало рекордное число участников — более 600 работ от художников из РФ и 36 зарубежных государств, включая Индию, Белоруссию и Кубу.

«Это колоссальная возможность обогатить друг друга, лучше понять друг друга, лучше оценить возможность сегодняшнего дня, которые у нас направлены на созидание, а не на разрушение», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Конкурс прошел в номинациях «Юные художники» (от 12 до 18 лет), «Молодые художники» (от 18 до 35 лет), а также в новой категории — «Арт-объекты».