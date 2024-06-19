В МГМСУ прошли массовые задержания студентов

Учителей и студентов медико-стоматологического университета (МГМСУ) в Москве могли задержать по делу о мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Очевидцы сообщили, что в спецоперации по задержанию участвовало большое количество вооруженных силовиков», — отметили в сообщении.

По данным издания, в отдел полиции доставили около 20 человек. Силовики провели задержания в стенах вуза, а также на домашних адресах преподавателей и учеников. В ходе обысков была изъята техника и документы.

В 2022 году несколько студентов якобы взяли у других учащихся несколько миллионов рублей, чтобы те сдали экзамены. В итоге это получилось не у всех.

Родителям одного из студентов стало известно о взяточничестве, и они обратились в полицию. Официального комментария об инциденте пока не поступало.

Ранее в Екатеринбурге задержали начальника ФНС и главу отдела по борьбе с коррупцией.