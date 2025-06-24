В МГИМО предложили стратегию для улучшения международного восприятия России

Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в эфире авторской программы на радио Sputnik поделился мнением о том, как России можно улучшить свой имидж на международной арене.

Политолог отметил высокий уровень цифровизации государственного сектора, сферы услуг и развлечений в России. По его словам, такие достижения недоступны ни одному европейскому государству. Поэтому, считает Сардарян, стоит активно продвигать удобство жизни в России. Он отметил, что за рубежом нет ни одного фильма или сериала, который бы это отражал.

Сардарян рассказал, что у итальянских студентов случился шок, когда он и его коллеги показали им, что банковский перевод в России можно сделать по номеру телефона за секунду.

«Там никто про это не знает», — сказал профессор.

Сардарян отметил, что в России много красивых людей, так как в стране есть фетишизация занятий спортом и ухода за собой. «Демонстрировать надо именно это, а не истории о несчастных алкоголиках», — заключил он.