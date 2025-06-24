В мечте о профессии путешественника призналась треть россиян

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Многие россияне готовы переквалифицироваться, чтобы получать от профессии не только максимум удовольствия, но и стабильный доход. В желании путешествовать и рассказывать о странах заявили 34% участников опроса, проведенного образовательным холдингом Skillbox и социальной сетью «Одноклассники».

Холдинг вместе с ОК опрашивал респондентов через сервис онлайн-опросов Anketolog.ru. Целью исследования было выяснить, какой DIY-контент (Do It Yourself, или «Сделай сам») люди ищут чаще всего и чему хотели бы научиться самостоятельно.

Оказалось, что 44% россиян регулярно смотрят ролики с мастер-классами, причем каждый третий интересуется ими, чтобы сэкономить. Научиться вкусно готовить хотят больше всего — на это указали 62% опрошенных, еще 41% — ремонтировать вещи, а тревел-эксперт стал профессией мечты большинства респондентов.

пресс-служба соцсети «Одноклассники»
Фото: пресс-служба соцсети «Одноклассники»

После переквалификации мечтают зарабатывать что-то свое 23%, столько же делающих заниматься творчеством, работать руками хотят 22%, осваивать кулинарию 19%, заниматься саморазвитием 18%, работать с растениями 16%, преподавать 13%, вести блог 13%, работать с животными 11%.

Среди опрошенных 8% заявили, что вообще не хотели бы чем-то заниматься, а предпочли бы просто отдыхать.

Зачастую обучающие видео или мастер-классы смотрят как хобби и потом рассчитывают смастерить что-то своими руками исключительно для удовольствия — таких участников исследования 33%. Для решения бытовых задач контентом пользуются 30%, для расслабления16%. Еще 5% таким образом осваивают новую профессию.

пресс-служба соцсети "Одноклассники"
Фото: пресс-служба соцсети "Одноклассники"

Исследование провели методом опроса с выборкой в 2000 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Все респонденты проживают преимущественно в городах-миллионниках — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и других.

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