В мечте о профессии путешественника призналась треть россиян

Холдинг вместе с ОК опрашивал респондентов через сервис онлайн-опросов Anketolog.ru. Целью исследования было выяснить, какой DIY-контент (Do It Yourself, или «Сделай сам») люди ищут чаще всего и чему хотели бы научиться самостоятельно.

Оказалось, что 44% россиян регулярно смотрят ролики с мастер-классами, причем каждый третий интересуется ими, чтобы сэкономить. Научиться вкусно готовить хотят больше всего — на это указали 62% опрошенных, еще 41% — ремонтировать вещи, а тревел-эксперт стал профессией мечты большинства респондентов.