В МЧС рассказали о ситуации с подтоплениями участков в Нижегородской области

На сегодняшний день 75 приусадебных участков остаются затопленными на территории 14 муниципальных образований Нижегородской области. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, под водой находятся 11 низководных мостов и восемь участков автодорог. Об этом сообщило ИА «Время Н».
За прошедшие сутки новых подтоплений не произошло. Низководный мост через реку Тешу в арзамасском селе Заречное освободился от воды. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших, эвакуация жителей не требуется.
Власти Городецкого округа планируют добиваться реконструкции плотины в Зиняках.
