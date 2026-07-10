В МЧС посоветовали сразу же вызывать спасателей, если ребенок случайно закрылся в машине

Бывает, что по непредвиденным обстоятельствам ребенок оказывается запертым в автомобиле. Такое может произойти, если дверь захлопнется от ветра, ключи останутся внутри или охранная система даст сбой. Если у вас нет дополнительного ключа, экстренные службы — это первый помощник в такой ситуации. Сайт «ТСН24» обратился в Главное управление МЧС России по Тульской области и узнала, как действовать в случае, если ребенок оказался заперт в машине.

Специалисты МЧС рекомендуют сразу звонить по номеру 112 и подробно описывать ситуацию. Необходимо сообщить диспетчеру, что случилось, адрес и ориентиры, информацию об автомобиле и состояние ребенка. Затем нужно дождаться прибытия экстренных служб.

«Нахождение малолетних детей без присмотра взрослых опасно всегда. Именно поэтому единая рекомендация специалистов МЧС России в сфере обеспечения безопасности подрастающего поколения — не оставлять детей одних, ведь именно это зачастую становится причиной большой беды», — подчеркивают в ведомстве.

В жаркую погоду нахождение в запертой машине особенно опасно для ребенка. Температура тела у детей поднимается гораздо быстрее, чем у взрослых. Кроме того, ребенок может испугаться замкнутого пространства, пораниться о посторонние предметы в салоне или случайно активировать механизмы автомобиля.

Эксперты напоминают, что существуют и внешние угрозы: в припаркованный автомобиль, в котором находится ребенок, может врезаться другая машина. А сильно затонированный автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку вместе с малышом внутри.