В МЧС Алтайского края назвали таяние снега причиной масштабных паводков

В МЧС Алтайского края сообщили «Абзацу» о причинах масштабного паводка в регионе. Для ликвидации ледового затора на реке Чумыш в районе села Шипицино использовались взрывные работы с вертолета. Уровни воды в реках продолжают меняться. Спасатели активно работают на месте, обходят дома и помогают жителям.

На текущий момент в Алтайском крае подтоплено 142 жилых дома и 306 приусадебных участков. По словам представителя МЧС, причиной чрезвычайной ситуации стали рекордные снегопады и интенсивное таяние снега.

«Сейчас обстановка нормализуется постепенно, потому что прохладно становится, вода, которая была, уходит постепенно», — прокомментировали в пресс-службе.

Особое внимание уделяется эвакуации населения из опасных зон и обеспечению их всем необходимым в пунктах временного размещения.