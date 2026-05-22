В Марий Эл придут дожди и похолодание

По данным Марийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предоставленным ИА МариМедиа , в ближайшее время в регионе ожидается изменение погоды.

Сейчас в Марий Эл стоит жаркая и сухая погода, но уже в конце недели жара начнет спадать.

Завтра, 23 мая, сохранится высокая температура, днем воздух прогреется до +25…+30 градусов. Однако во второй половине дня местами могут пройти дожди с грозами. Ночью температура будет в пределах +10…+15 градусов.

Начиная с воскресенья погода изменится: на смену антициклону придет северо-атлантический циклон, который принесет дожди и грозы. Температура днем составит +19…+24 градуса. Такая же погода прогнозируется и на понедельник, 27 мая.

По предварительному прогнозу, в течение следующей недели арктический воздух приведет к дальнейшему похолоданию. Ночью температура опустится до +4…+9 градусов, а днем будет в пределах +14…+17 градусов. Ожидаются частые дожди.