В Марий Эл определили готовность школ к новому учебному году

Министр образования и науки Марий Эл Лариса Ревуцкая сообщила, что все 247 общеобразовательных организаций республики готовы принять учащихся. Об этом написало ИА МариМедиа .

В новом учебном году за парты сядут 83,5 тысячи школьников, из которых 6,5 тысячи пойдут в первый класс. Все школы региона оснащены современными системами безопасности: установлены системы передачи тревожных сообщений напрямую в Росгвардию или систему «112», а также видеодомофоны для контроля доступа.

Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку состояния пешеходных переходов на маршрутах от жилых домов до школ, а также обследовали дорожную сеть, по которой пролегают пути следования школьных автобусов.

В столице республики, Йошкар-Оле, к учебному году приняты 30 школ, которые полностью готовы к открытию дверей для учащихся.