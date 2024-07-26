В Магадане запретили умерщвлять здоровых бездомных собак

Магаданская облдума изменила закон и запретила убивать здоровых бездомных собак

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Магаданской области изменили законодательство об обращении с бездомными животными. Неагрессивных и здоровых собак решили отпускать на волю, а не умерщвлять. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Поправки в закон «О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий» одобрили на заседании Магаданской областной думы 26 июля. Их разработали после обращения Верховного суда Бурятии в Конституционный суд России. Прокуратура выступила соавтором законопроекта.

«Положения регионального закона, допускающие возможность произвольного умерщвления животных в пунктах временного содержания, исключены», — сообщила пресс-служба.

Теперь спокойных и здоровых бездомных собак станут отправлять в приюты, стерилизировать и вакцинировать, а затем отпускать на волю. Проводить эвтаназию разрешили заразным, напавшим на людей и немотивированно агрессивным животным.

В 2023 году Госдума приняла закон о праве регионов самостоятельно определять формат работы с бездомными животными. Сайт kp.ru сообщил, что умерщвление разрешили в 10 субъектах.

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