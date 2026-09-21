В лесопарке «Северный» в Нижегородской области обнаружили редких летучих мышей

В лесопарке «Северный», расположенном в Сарове, обнаружили пять видов летучих мышей, которые внесены в Красную книгу Нижегородской области. Среди них — исчезающий вид малая вечерница и поздний кожан, который ранее в регионе не встречали, пишет сайт pravda-nn.ru .

Ученые совместно с инициативной группой горожан провели исследование лесопарка «Северный». Как сообщила кандидат биологических наук Анна Лисовенко, этот участок является частью древнего леса — Большой Балыковской рамени. Поскольку территория избежала сплошных рубок, за многие века здесь сформировалась уникальная экосистема с высоким уровнем биоразнообразия прямо по соседству с городской застройкой.

В ходе работы специалисты обратили внимание на летучих мышей. Эти млекопитающие относятся к отряду рукокрылых и не являются грызунами. Они освоили активный полет благодаря передним конечностям, преобразованным в крылья. Стоит отметить, что все представители этого вида, обитающие в наших широтах, питаются насекомыми.