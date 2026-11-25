В объектив видеоловушки попало стадо, состоящее из пяти взрослых самок с детенышами и присоединившегося к ним крупного самца-секача.

Как сообщил биолог Павел Глазков, появление самцов в женских группах происходит исключительно в брачный период, который длится с ноября по декабрь. По его словам, основу стада составляет семья под руководством матриарха — взрослой самки с разновозрастным потомством. Самцы ведут одиночный образ жизни и присоединяются к группе только для спаривания, становясь в это время крайне агрессивными. Пол маленьких кабанят можно определить по характерному ирокезу на спине, который есть только у самцов. Через год подросшие кабанчики покинут стадо, тогда как самки останутся с матерями.