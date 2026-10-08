В Ленобласти за семь месяцев 2026 года поставили на кадастр 14,6 тыс. частных домов

В Ленинградской области за семь месяцев 2026 года поставили на кадастровый учет почти 14,6 тыс. жилых домов общей площадью более 1,9 млн квадратных метров. Об этом сообщило Управление Росреестра по Ленинградской области, пишет gazeta.spb.ru .

Из этого числа более 6,6 тыс. домов расположены на участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), еще почти 8 тыс. — на садовых участках. По итогам первого квартала 2026 года регион занял второе место среди всех субъектов России по вводу индивидуального жилья, уступив только Московской области: объем ввода превысил 1,15 млн квадратных метров.

Средняя площадь частного дома в регионе выросла: если в 2025 году дом на участке ИЖС занимал 139 квадратных метров, то в 2026-м — 146. На садовых участках показатель остается стабильным — около 122 квадратных метров.

«Людей все чаще привлекает жизнь в собственном доме, и задача государства — поддержать этот выбор», — заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, его слова приводит пресс-служба правительства России.

Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков отметил, что частный дом в регионе становится полноценным жильем для постоянной жизни, а не дачей: люди выбирают участки большего размера и проекты с продуманной планировкой.

С 1 марта 2026 года при использовании ипотеки с господдержкой на ИЖС стало обязательным привлечение подрядчика и использование эскроу-счетов. По данным ДОМ.РФ, в 2025 году 98,5% выдачи ипотеки на ИЖС приходилось на строительство по договорам подряда. В 2026 году правительство также увеличило срок строительства дома по льготной ипотеке с 12 до 24 месяцев без потери льготной ставки.