В Ленобласти спустили на воду три новых пассажирских электросудна

На верфи «Эмпериум» в Ленинградской области спустили на воду три пассажирских электросудна проекта «Москва 2.0» — «Павловск», «Кронштадт» и «Выборг». Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на «Вечерний Петербург» и компанию «ВодоходЪ. Пассажирский порт».

Судно «Павловск» выйдет на маршруты в Санкт-Петербурге весной 2027 года. Теплоходы «Кронштадт» и «Выборг» направят в другие регионы, которые определят позднее.

Суда серии Ecocruiser-M разработали на базе проекта Р-51 «Москва». Они оснащены гибридными установками, снижающими шум и вибрацию, и способны работать на аккумуляторах до восьми часов. Наличие ледового класса позволяет использовать их в соответствующих погодных условиях.

Всего в рамках проекта построили восемь таких электросудов. Три из них круглый год перевозят пассажиров в Москве, еще по одному работают в Петербурге и Нижнем Новгороде.