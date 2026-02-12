В Ленобласти откроют экомаршруты «Жемчужная тропа» и «Таежный мир»

В Ленинградской области готовят к открытию два новых экологических маршрута — «Жемчужная тропа» и «Таежный мир». Они пройдут по уникальным природным зонам и будут способствовать развитию экологического туризма. Об этом сообщил «МК в Питере» .

«Жемчужная тропа» протянется на десять километров через Гладышевский заказник и Линдуловскую рощу. Эти места известны своей редкой флорой и фауной, а также особой атмосферой уединения. Прогулка по маршруту позволит насладиться тишиной и встретиться с редкими видами растений и птиц, написал «Петербург2».

Второй маршрут, «Таежный мир», пройдет по территории Сестрорецкого болота, болота Ламмин-Суо и ландшафта «Хаапалы». Организаторы обещают оборудовать тропы так, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.

На маршрутах появятся информационные стенды, указатели и зоны отдыха. Планируется, что новые экомаршруты станут образовательной площадкой, где можно узнать больше о природе Северо-Запада и необходимости бережного отношения к ней.

К 2030 году власти региона намерены создать еще три особо охраняемые природные территории. Это позволит расширить сеть экологических маршрутов и сделать их частью единой системы.