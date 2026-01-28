В Ленинградском зоопарке поделились воспоминаниями, как учреждение функционировало во время блокады города

Во вторник, 27 января, в Санкт-Петербурге отметили День памяти героев блокадного города. Ленинградский зоопарк поделился воспоминаниями о том, как учреждение продолжало функционировать в те трудные годы. Об этом написал «Петроград» .

До начала войны Зоосад работал круглый год. Однако в самую суровую военную зиму 1941–1942 годов его пришлось закрыть. С наступлением тепла в период блокады зоологический сад вновь открывал свои двери для посетителей.

В первое блокадное лето Зоосад посетило 7400 жителей осажденного города. С мая 1944 года учреждение вернулось к круглогодичному режиму работы.

Пресс-служба зоопарка отметила: «По сей день зоопарк называется Ленинградским в память о людях, которые сделали невозможное возможным и спасли животных в эти страшные годы».

В честь Дня памяти каждый час на территории Ленинградского зоопарка будут зачитывать стихи о блокаде. Посетители также смогут посетить выставку «Внимание! В кадре блокадный Зоосад», которая будет работать до 28 февраля. На фотографиях будут представлены рабочая и жилая зоны служителей Зоосада, а также снимки из тех времен. Желающие смогут сфотографироваться с реалистичной фигурой бегемота, сыгравшего роль в фильме «Красавица».