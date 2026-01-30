В Ленинградской области завершился первый этап транспортной реформы. За прошедший год на маршруты вышло более 520 новых автобусов, и все перевозки стали отображаться в цифровом пространстве, написала gazeta.spb.ru .

На 104 маршрута было направлено свыше 520 новых автобусов. Из них 458 предназначены для регулируемых направлений, а более 70 — для нерегулируемых.

Все новые автобусы соответствуют современным требованиям. Они оборудованы для перевозки маломобильных граждан, оснащены кондиционерами и валидаторами. Часть автобусов также имеет систему «Говорящий город», как сообщает «Невский проспект».

Важными цифровыми нововведениями стали запуск транспортной карты «Ленинградская» и мобильного приложения «Ладога» для планирования поездок. Это позволило сделать все областные маршруты полностью видимыми в цифровом пространстве.

Эксперты отмечают положительные системные изменения, включая масштабное обновление парка и переход на новую экономическую модель, при которой область компенсирует перевозчикам стоимость пробега.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко ранее заявил, что текущее состояние реформы можно оценить на «4 с минусом». Такая оценка отражает сохраняющиеся проблемы, такие как дефицит водителей и трудности адаптации отрасли к новым правилам работы.