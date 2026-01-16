В Ленинградской области зарегистрировали почти 90 тысяч собак за январь

В январе в Ленинградской области владельцы зарегистрировали около 90 тысяч собак. Всем питомцам, которые достигли трех месяцев, полагается отметка в едином реестре, сообщил «Петроград» со ссылкой на портал ivbg.ru.

Пока неизвестно, какой будет награда для владельца 90-тысячной собаки, но хозяевам пообещали сделать подарок.

Поставить питомца на учет можно в государственных ветеринарных клиниках региона. Регистрация домашних животных по биометрическим данным бесплатная. Если не сделать ее для питомца, который достиг трехмесячного возраста, владельца могут привлечь к административной ответственности.