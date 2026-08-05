В Ленинградской области за сутки ликвидировали 15 пожаров и спасли трех человек

За последние сутки подразделения пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области совершили 18 оперативных выездов. Большая часть выездов была связана с тушением возгораний — удалось ликвидировать 15 пожаров. Также спасатели выезжали на водное происшествие и проводили поиски в лесных массивах, написала газета «Петербургский дневник» .

По данным телеканала «Санкт-Петербург», в работах по ликвидации пожаров участвовали 171 сотрудник и 48 единиц техники. В результате происшествий пострадали два человека.

На водный объект выезжали семь сотрудников и четыре единицы техники, к сожалению, в этом инциденте погиб один человек. Еще два вызова были связаны с поисково-спасательными операциями в лесной зоне, в которых участвовали девять спасателей. Им удалось вывести из леса и спасти трех человек.