В легальной онлайн-продаже алкоголя увидели риски в уменьшении выручки сетевых магазинов

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин в эфире радио Sputnik высказался о возможном эксперименте по онлайн-продаже энергетиков и вин. Он отметил, что легальная онлайн-продажа алкоголя может негативно сказаться на выручке сетевых магазинов.

Эксперт подчеркнул, что онлайн-продажи алкоголя уже идут нелегально, а официальная продажа приведет к бутлегерству и продаже алкоголя «у разных бабулек». Небольсин также напомнил, что некоторые губернаторы в России закрывают алкогольные магазины, но это закручивание гаек лишь усугубляет положение.

«В Московской области при росте населения увеличилось число магазинов. А в результате введения эксперимента через пять месяцев закроются семь тысяч магазинов, из которых большая часть продавала продукты. В результате в области вместе с проблемой найти алкоголь будет проблема шаговой доступности купить продукты», — заключил эксперт.