В ЛДПР напомнили об обязанности собаководов контролировать питомцев

Безопасность людей должна стоять на первом месте при выгуле собак, а фраза «она у меня добрая» не может служить гарантией для окружающих. Об этом RuNews24.ru заявил координатор московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.

По его словам, владелец обязан контролировать питомца, использовать поводок и при необходимости намордник. Даже дружелюбная крупная собака способна напугать ребенка, если подбежит к нему или начнет громко лаять.

Если сосед регулярно отпускает животное без контроля, спикер рекомендует фиксировать нарушения на фото или видео и обращаться к участковому. При непосредственной угрозе следует звонить по номеру 112.

Также Крастелев предложил перенимать столичный опыт создания огороженных площадок для выгула в других регионах. Он подчеркнул, что такие зоны должны быть в шаговой доступности, а не существовать лишь на карте.