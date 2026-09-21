В Лаборатории солнечной астрономии рассказали об изменении геомагнитной обстановки в сентябре

В сентябре 2026 года солнечная активность достигла минимума: впервые с 2021 года на Солнце не было вспышек в течение четырех суток подряд. Однако эксперты призывают не терять бдительности, пишет Ura.ru .

Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что 17 сентября активность Солнца возобновилась. Если бы пауза продлилась еще один день, был бы побит антирекорд декабря 2021 года по продолжительности перерыва во вспышках. Текущий 25-й цикл начался в конце 2019 года и при таких темпах может стать девятилетним — подобное в последний раз фиксировалось во второй половине XVIII века.

Согласно прогнозу на 22 сентября 2026 года, геомагнитная обстановка будет спокойной. Уровень активности составит около двух баллов из девяти (зеленый уровень). Вероятность магнитной бури оценивается всего в 15%, индекс АР находится в пределах 5–10 единиц, а солнечное излучение F10.7 достигнет 105. Серьезных возмущений не ожидается.

К концу месяца ситуация изменится: после 20 сентября начнется постепенный рост активности. Уже 24 сентября показатели приблизятся к возбужденной магнитосфере (3,5–4 балла), а 25 сентября достигнут четырех баллов (оранжевый уровень). Затем воздействие пойдет на спад. Предварительные данные на октябрь также обещают отсутствие серьезных бурь.