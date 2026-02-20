В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН рассказали о вероятности магнитных бурь в ближайшие дни

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 21 февраля магнитосфера будет в спокойном состоянии. Планетарный индекс Kp будет колебаться от 1 до 2 по девятибалльной шкале, что соответствует «зеленому уровню». Это означает, что метеозависимым людям не стоит беспокоиться о своем самочувствии, написало URA.RU .

На 20 февраля вероятность возникновения магнитных бурь составляет около 3%, а незначительных геомагнитных возмущений — приблизительно 10%. Специалисты не ожидают существенных колебаний магнитного поля Земли.

Утром 20 февраля 2026 года ученые зафиксировали на Солнце одну вспышку класса С. Это незначительная вспышка, воздействие которой на Землю минимально. Обычно вспышки класса С характеризуются невысокой интенсивностью и медленным развитием, поэтому редко вызывают магнитные бури.

До 24 февраля сохранится неустойчивая геомагнитная обстановка на уровне 2–3 баллов, что соответствует «зеленому» диапазону. На 25 февраля прогнозируется усиление возмущений магнитосферы до 4 баллов. В последующие дни, 26 и 27 февраля, ожидается ослабление геомагнитной активности до 3 баллов. К концу месяца ситуация в магнитосфере, по прогнозам, должна стабилизироваться и вернуться к нормальному уровню.

По прогнозу Гидрометцентра, 21 февраля атмосферное давление в Москве и Санкт-Петербурге будет повышенным. Гипертоникам рекомендуется быть аккуратнее: высокое давление на улице плюс возможные геомагнитные колебания — серьезная нагрузка на организм.