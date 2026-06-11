В Кузбассе вынесли приговор водителю КамАЗа, ставшему виновником смертельной аварии

В Прокопьевском районе Кузбасса суд вынес решение по делу о крупном дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли четыре человека, включая 16-летнюю девушку. Об этом написал сайт sibdepo.ru .

Трагедия произошла 19 июля 2025 года на трассе «Белово — Коновалово — Прокопьевск». По данным следствия, водитель грузовика КамАЗ не соблюдал безопасную скорость движения и предпринял рискованный обгон, не подав сигнала и не убедившись в безопасности маневра.

В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ 21102», водитель которого уже завершал свой маневр и возвращался в свою полосу. Удар был такой силы, что все четверо, находившиеся в легковом автомобиле, погибли на месте.

Прокопьевский районный суд приговорил виновника аварии к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено садиться за руль в течение двух лет после освобождения. Приговор еще не вступил в законную силу.