В Курганскую область придет аномальная жара до +37 градусов

На предстоящей неделе в Курганской области прогнозируется аномально высокая температура. Синоптики предупреждают, что с 25 по 30 июля в отдельных районах региона воздух может прогреться до +36…+37 градусов. Это на семь градусов и более выше среднесуточной нормы, написало Ura.ru.