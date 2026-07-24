В Курганскую область придет аномальная жара до +37 градусов
На предстоящей неделе в Курганской области прогнозируется аномально высокая температура. Синоптики предупреждают, что с 25 по 30 июля в отдельных районах региона воздух может прогреться до +36…+37 градусов. Это на семь градусов и более выше среднесуточной нормы, написало Ura.ru.
Представители МЧС России обратились к жителям с призывом быть осторожными в условиях жаркой погоды. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, который запрещает использование открытого огня, включая разведение костров и приготовление пищи на огне.