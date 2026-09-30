В Курганской области суд присяжных вынес приговор женщине за избиение знакомой до смерти

В Катайске Курганской области 31-летнюю местную жительницу приговорили к девяти годам колонии общего режима за избиение знакомой, которая скончалась в больнице. Об этом Ura.ru сообщили в СУ СКР региона.

«Женщину признали виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ей назначили девять лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1,6 года. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших о компенсации морального вреда на один миллион рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвинительный вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей.