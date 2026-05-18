В Курганской области открыли сезон сбора сморчков

Жители Курганской области могут начинать «тихую охоту»: в местных лесах уже появились первые съедобные грибы — сморчки. Грибники из Кетовского округа объявили об открытии сезона, сообщило Ura.ru .

Сморчки чаще всего можно найти в сосновых и смешанных лесах с примесью березы. Их отличительные черты — коричневая ячеистая шляпка и светлая ножка. Специалисты рекомендуют обязательно отваривать эти грибы перед употреблением.

Неопытные грибники могут спутать сморчки с опасным строчком обыкновенным. У ядовитого гриба шляпка имеет извилистую форму и располагается на короткой утолщенной ножке. Сморчки можно найти под Курганом, в Белозерском и Кетовском округах.