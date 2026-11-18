В Курганской области сохраняется риск столкновения с волками, несмотря на регулирование численности хищников. Об этом предупредило региональное управление охотничьего хозяйства, передает URA.RU .

Специалисты посоветовали сохранять спокойствие и не делать резких движений. Категорически запрещено убегать, поворачиваться к зверю спиной, приближаться к нему ради съемки, пытаться погладить или покормить. Опасно подходить и к волчатам, поскольку рядом могут находиться взрослые особи.

Человеку рекомендуют медленно отступать, не упуская хищника из виду и оставляя ему возможность уйти. Собак в таких случаях следует держать на поводке. Если волк начинает подходить, нужно громко шуметь, кричать и пытаться визуально казаться крупнее. О появлении диких животных в населенных пунктах жителей призвали сообщать по номеру 112.