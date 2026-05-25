В Кургане определили наиболее опасные для детей водоемы

В Кургане наибольшую опасность для детей представляют река Тобол и Голубые озера. Именно эти водоемы признаны самыми рискованными для несовершеннолетних в регионе. Об этом заявил старший государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Курганской области Андрей Ардаковский, написало URA.RU .

Ранее в списке опасных мест находилась река Исеть в Шадринске, однако совместные усилия МЧС, местных властей и педагогов сделали эту зону безопасной. По информации МЧС, за последние 10–15 лет на официальных пляжах региона не зафиксировано ни одного смертельного случая. Все трагедии произошли в местах несанкционированного купания.

Несмотря на общую положительную динамику, в 2024 году на водоемах Курганской области погибли 19 человек, а в 2025 году — 17. Андрей Ардаковский призвал жителей региона не употреблять алкоголь во время отдыха у воды, подчеркнув, что большинство погибших были пьяны.