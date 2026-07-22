В Крыму указали на устойчивый рост интереса к физической культуре и активному образу жизни

В Крыму наблюдается устойчивый рост интереса к физической культуре и активному образу жизни. По данным Министерства спорта республики, более 70% крымчан регулярно занимаются спортом, а около 20 тысяч жителей региона сдали нормативы комплекса ГТО. Об этом написал «Крым 24» .

В контексте этого тренда заведующая кафедрой спорта и физического воспитания Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Светлана Погодина отмечает популярность плавания, велотуризма и фитнеса среди населения.

Эксперт подчеркивает, что благоприятный климат полуострова способствует занятиям на свежем воздухе, но главным фактором успеха является регулярность тренировок. Власти региона активно поддерживают это направление: в 2026 году на развитие спорта выделено более 2 миллиардов рублей, из которых значительная часть пойдет на подготовку спортивного резерва и инфраструктуру.

Параллельно развивается массовый спорт: открываются новые физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОКи) в селах Доброе и Перово, модульные бассейны и ледовые катки в Керчи, а также площадки ГТО и «умные» спортивные объекты по всему региону.