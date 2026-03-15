В Крыму сообщили о планах завершить реконструкцию канализационно-очистных сооружений в поселении Гурзуф

Специалисты Министерства строительства Республики Крым сообщили о планах завершить реконструкцию канализационно-очистных сооружений в поселении Гурзуф в 2027 году. На данный момент степень готовности проекта составляет всего 2%, что свидетельствует о начальных стадиях реализации проекта, написал «Крым 24» .

Стоимость контракта на реконструкцию оценивается почти в три миллиарда рублей. После завершения работ сооружения смогут перерабатывать до девяти тысяч кубометров сточных вод ежедневно, занимая территорию площадью более трех тысяч квадратных метров.

Проект реконструкции направлен на улучшение экологической ситуации в регионе и повышение качества жизни населения. Эффективная очистка сточных вод позволит снизить загрязнение прибрежных вод Черного моря и улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в Гурзуфе и его окрестностях.